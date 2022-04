Elvis Ulrich KODJA

-Dynamisme au travail,

-Intégration facile dans une équipe,

-Adaptation aux tâches demandées

-Ambition Garnir.

Mes centres d'intérêt se situe entre autres dans le domaine du social, numérique, business, communication et des problèmes liés à la jeunesse. La promotion de la joie, la paix et le progrès dans le monde me passion alors être organiser, la rigueur et la discipline rime avec mon sens de réflexion.



N'hésitez pas à visiter mon site https://kodjaelvis.wixsite.com/ulrich