Elvyre TALFER

Quel référentiel prendre, me suis-je demandé, pour dire avec un maximum d'objectivité qui je suis, qui est Elvyre ? Voilà en vérité une tâche bien ardue!... Une approche du style Confession, à la Musset ou à la Rousseau? je n'en ai pas (encore) les prétentions littéraires. Un C.V. sec et factuel, de ceux que l'on envoie à un directeur de banque ou aux P et T - le style télégraphique, en somme? Trop restrictif, puisque toute motivation psychologique en est par définition exclue. Or, ne sont-ce pas les ressorts de nos décisions qui, seuls, présentent un quelconque intérêt pour nos semblables?



En même temps, après ma Licence de Lettres, je terminais ma thèse de Diplôme d'Études Supérieures sur le thème suivant: « L'idée de Bonheur chez les moralistes français du début du XVII! siècle» et me proposais de passer l'agrégation de grammaire. Toutefois, la perspective de donner dix ans de ma vie à l'État, alors que j'étais si indécise de mon avenir, m'apparaissait comme une limitation inacceptable et, férue de contrastes, après un passage éclair dans un lycée de Lyon comme prof de Français de 5e.



Mon ascendant Sagittaire, farouchement indépendant, ne me facilitait guère les choses. Pourtant, je garde de cet îlot de ma vie quelques souvenirs émus ou amusés.



Le destin prit le chemin des écoliers puisqu'il fit ce détour par l’écriture - en la personne de Françoise Sagan - pour montrer le bout de son nez. Mais les voies des étoiles sont (presque) impénétrables, comme j'allais l'apprendre bientôt.



Quelques années plus tard je décida de mettre mon savoir et mon expérience au service de tous, c'est ainsi que je décida de crée Étoile de Vénus, un site d'astrologie et de voyance, associé aux plus grands professionnels des arts divinatoires.



J'ai ainsi fait la rencontre de Claude Alexis, Isabelle Viant, Annabelle de Villeudieu et de l'épatante Astrologue Diane Boccador.



Retrouvez moi sur :

https://plus.google.com/ +etoiledevenus

http://fr.slideshare.net/etoiledevenus

https://fr-fr.facebook.com/Etoiledevenus

https://fr-fr.facebook.com/Etoiledevenus



Mes compétences :

Astronomie

Voyance

Astrologie