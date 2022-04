Ely ahmed salem fagel ancien chef de section électrique centrale électrique à la société nationale industrielle et miniere(1987 à 2002),actuellement cadre de maintenance énergie et balisage à l'ASECNA(2002......à ce jour).



Mes compétences :

Maintenance des groupes electrogenes

Dimensionnement des installations BT

Maintenance énergie et balisage

Photovoltaïque