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CLUB DE MARINA SAIDIA
- GERANT DU BEACH
2014 - 2014
* MAI 2O14 : COMPTABLE ET GERANT DE LA PLAGE AU BEACH CLUB DE MARINA ;
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COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL ATLAL DE SAIDIA CHARGE DESRESSOURCES HUMAINES DE LA GESTION FINANCIER
- COMPTABLE
2013 - 2014
: COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL ATLAL DE SAIDIA CHARGE DESRESSOURCES HUMAINES DE LA GESTION FINANCIERE DE L'ECONOMA
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BEACH CLUB MARINA
- GERANT
2013 - 2013
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COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL
- COMPTABLE
2013 - 2015
: COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL ATLAL DE SAIDIA CHARGE DESRESSOURCES HUMAINES DE LA GESTION FINANCIERE DE L'ECONOMA DE L'HOTEL ;
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HOTEL ATLAL
- GESTIONNAIRE COMPTABLE
2013 - 2015
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TOURISME ET GASTRONOMIE
- JOURNALISTE
2012 - 2013
: JOURNALISTE A TOURISME ET GASTRONOMIE, MENSUEL SPECIALISE EN TOURISME, HOTELIERIE ET GASTRONOMIE.
LANGUES
FRANÇAIS - ANGLAIS COMMERCIAL