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Ely FAYE

OUJDA

En résumé

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Entreprises

  • CLUB DE MARINA SAIDIA - GERANT DU BEACH

    2014 - 2014 * MAI 2O14 : COMPTABLE ET GERANT DE LA PLAGE AU BEACH CLUB DE MARINA ;

  • COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL ATLAL DE SAIDIA CHARGE DESRESSOURCES HUMAINES DE LA GESTION FINANCIER - COMPTABLE

    2013 - 2014 : COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL ATLAL DE SAIDIA CHARGE DESRESSOURCES HUMAINES DE LA GESTION FINANCIERE DE L'ECONOMA

  • BEACH CLUB MARINA - GERANT

    2013 - 2013

  • COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL - COMPTABLE

    2013 - 2015 : COMPTALE ET GESTIONNAIRE HOTEL ATLAL DE SAIDIA CHARGE DESRESSOURCES HUMAINES DE LA GESTION FINANCIERE DE L'ECONOMA DE L'HOTEL ;

  • HOTEL ATLAL - GESTIONNAIRE COMPTABLE

    2013 - 2015

  • TOURISME ET GASTRONOMIE - JOURNALISTE

    2012 - 2013 : JOURNALISTE A TOURISME ET GASTRONOMIE, MENSUEL SPECIALISE EN TOURISME, HOTELIERIE ET GASTRONOMIE.
    LANGUES
    FRANÇAIS - ANGLAIS COMMERCIAL

Formations

  • Lycee Valdiodio (Casablanca)

    Casablanca 1994 - 1995 DTS GESTION INFORMATIQUE

    MAJOR DE PROMOTION