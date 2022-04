Ely Heritiana RABEMANDROSO

Mes expériences en divers entreprises et association d'utilité publique dans le domaine de l'administration et de la comptabilité/finance.



Je peux aider, coacher dans ces domaines, donner des prestations ponctuelles ou permanentes, à part mes formations de base, j'ai une formation en technique de consultance et d'andrologie.



Mes projets c'est de pouvoir faire de prestation de consultance ponctuelle des fois pour partager et de sortir quelques fois la routine du bureaucratique.



Mes compétences :

Fiscalité

Études qualitatives

Andragogie

Ciel

Études quantitatives

Sage