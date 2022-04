Je suis courageux et persévérant comme l'illustrent mon cursus universitaire et mon parcours professionnel. Je crois en l'homme et en tout ce que j'entreprends.

J'aspire à honorer en tout temps mes engagements, à l’intégrité et au sens élevé de la responsabilité . Je suis tolérant et très exigent envers moi même.

J'aspire à travailler dans les structures et ONG appuyant l’économie; la création d'emploi.



Mes compétences :

Analyse de risque

Analyse financière

Gestion financière

Gestion financi�re