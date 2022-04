Directeur d'Envol Production, société de production de spectacles créée en 2009 ayant un catalogue d'artistes français et internationaux très étendu!

Plus de 12 années d'expérience dans la production et diffusion de spectacles vivants

dont 8 à l'internationale!



Mes compétences :

Droit des affaires

Gestion de projet

Conseil juridique

Direction générale

Conception pédagogique

Droit des sociétés

Conseil financier

Conseil en management

Enseignement

Business Consulting

Enseignement universitaire

Commercialisation

Marketing

Vente B2B