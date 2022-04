Elya ALIANE

Ma formation d’ingénieur en génie mécanique de l’école polytechnique et l’expérience de 34 ans à mon actif dans différents rangs de la hiérarchie m’ont permis de constituer un capital appréciable dans les domaines suivants :

- Gestion de la production,

- Contrôle de gestion,

- Développement.

Ce capital, cumulé à différents niveaux, unités de production, filiale, direction de groupe industriel, m’a inculqué l’essentiel du savoir-faire managérial conforté par une aisance dans la relation. Au sein de ce groupe j’ai eu à diriger le programme de développement pour plusieurs filiales activant dans la fabrication et la commercialisation de produits sidérurgiques en Algérie. Au sein du groupe que je viens de quitter j’assurai la fonction de directeur développement et marketing.

Je désire mettre mes capacités au profit d’un groupe ou de société aspirant à user des ces leviers pour jeter les bases de sa performance à moyen et long terme.



Mes compétences :

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Développement industriel

Gestion production