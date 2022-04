Elya BIRMAN

Formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique

(promotion 2004). Au CNSAD, il a pour professeurs Brigitte

Jaques-Wajeman, Eric Ruf, Joël Jouanneau, Daniel Mesguich et Gerard

Desarthe . Il joue dans Le Gai savoir, mise en scène Gilberte Tsaï (CDN

de Montreuil, Comédie de Saint-Etienne, 2004), Un songe, une nuit d'été

d'après William Shakespeare, mise en scène Pauline Bureau (Théâtre Le

Ranelagh,), La Trilogie de Belgrade de Biljana Srbljanovic, mise en

scène Christian Benedetti (Studio Théâtre d'Alfortville, 2005, théâtre des

amandiers à Nanterre 2006), Macbeth de William Shakespeare, mise en

scène Daniel Pâris (Le Préau - Vire, Scène Nationale d’Alençon, 2005),

Roméo / Juliette / Fragments d'après William Shakespeare, mise en scène

Pauline Bureau (Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, Festival Berthier'06

aux Ateliers Berthier organisé par le JTN et l'Odéon Théâtre de l'Europe,

2006), L’Avare de Molière, mise en scène Alain Gautré (L’Athanor -

Albi, tournée, Théâtre de la Tempête, 2006, tournée 2006-07), George

Dandin de Molière, (rôle titre) mise en scène Alain Gautré (Théâtre de

l’Ouest Parisien - Boulogne, tournée, 2007-08), Roméo et Juliette de

William Shakespeare, mise en scène Pauline Bureau (Espace des Arts -

Chalon-sur-Saône, Théâtre de la Tempête, 2008).A partir de janvier

2010, il devient comédien permanent au Centre Dramatique National de

Sartrouville dirigé par Laurent Fréchuret. Ii devient alors Chateney dans

Embrassons nous Folleville d'Eugène Labiche, qui se jouera à la scène

nationale de l'Archipel en Guadeloupe, Le Rat dans la pyramide de Copi.

Lors du festival Odyssée en Yvelines, il retrouve Pauline Bureau dans Je

suis une bulle de Malin Axelsson, spectacle qui se rejouera dans la

programmation officielle du CDN saison 2011/2012 A la télévision, il est

dirigé par Alain Wermus et Renaud Bertrand dans instinct paternel et

clara sheller. Au cinéma, il tourne dans Des obsèques de principe réalisé

par Philibert Bacot , au côté de Guillaumme Depardieu dans Versailles

réalisé par Pierre Shoeller , looking for Steven Spielberg réalisé par

Benjamin guillard , fenêtre vide réalisé par Linbo Wang et avec Maryline

Canto dans Planqué réalisé par Hugo Denamozig .



Mes compétences :

Claquettes