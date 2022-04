Elya Boutin Spa consulting est la spécialiste pour mettre en contact les professionnels pour ainsi monter et créer des spas ou des instituts.

Elle permet également, de vous guider pour effectuer des formations dans le domaine de l'esthétique et dans le bien-être.

En effet, elle favorise les échanges et les contacts avec les professionnels ainsi que les associations dans se secteur.

- Recrutement du personnel.

- Choisir le bon profil de poste.



Lien Blog Elya Boutin Spa Consulting : http://elyaboutinspa.wordpress.com/

Facebook : http://www.facebook.com/elya.boutinspa

LinkedIn : http://fr.linkedin.com/pub/elya-boutin/53/a66/639



Mes compétences :

Audit

Balnéothérapie

Beauté

Conseil

Conseil en image

Esthetique

Formation

Massage

Salon

Thalassothérapie