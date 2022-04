J'adore voyager. Nous avons crée le SCENIC PRO 360° afin de filmer sur 360° les paysages magnifiques que nous traversons. Le SCENIC PRO 360 est un support de caméra type GO PRO, c'est un support motorisé qui permet de mettre en mouvement, grâce à une télécommande, votre caméra. Vous créez ainsi des films dynamiques et originaux. Bien d'autres applications bien sûr sont possibles. Pour plus de détails visitez notre site : scenicpro.com.