Elyane REJONY-SZABO

Auteure en Drôme Provençale, je prépare mon douzième recueil.

Entre contemplation et vigilance, j'aime décrire la beauté du monde tout en éveillant les consciences. Tout un programme.



-Recueils



« Mes chemins de lumière » 2014



« Les Chats et la Lune » 2012



« Femme en quête de dignité » 2010



« Brisures d’obsidienne » 2008



« Le Rhône, ombre et lumière » 2004



« Assez ! » 2001 Epuisé



« Viviers entre Rhône et lumière » 1999 Epuisé



« Stances contaminées » 1999 Epuisé



« Ardèches » 1998 //



« Ma Drôme Provençale » 1998



« Airs du temps » 1995 //





Réalisation de photo-poèmes, sous forme de cartes postales