Je suis Elyas Saad, 22 ans, actuellement je suis titulaire d'une licence fondamentale en finance et banque, je suis à la recherche d'un emploi dans lequel je vais mettre en pratique toutes les connaissances et les savoirs je j'ai pu appréhender au cours de mon cursus d'études.



Mes compétences :

Bon relationnel

Sens d'écoute et de responsabilités

Connaissance fondamentales en finance ( marché fin

Connaissances fondamentales en comptabilité ( géné

Esprit de créativité

Bon esprit d'analyse