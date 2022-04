Elyassami WAFAE

Vivement intéressée par l'évolution du secteur de l'électrification des transports

au Québec afin de s'investir dans le Future du Québec, je souhaite fait partie d'un équipe des challengeurs pour offrir mes services et exploiter mes compétences et mes connaissance dans ce secteur promoteur:

•4 ans d’expérience professionnelle accumulés en gestion de projets ;

•Compétences et expérience pertinente en coordination de plusieurs projets industriels simultanés;

•Très bonne habilité à travailler avec des catalogues, documents techniques (Plans, Devis..), systèmes électroniques et automates programmables API;

•Bonne connaissance des méthodes REFA et des outils d’amélioration continue : Kaisen, Lean Manufaa cturing, 6 Sigma, KANBAN, JIT et FMEAP ;

•Maîtrise les outils d’analyse : VSM, SWOT avancée, PESTEL, KPI, Balanced Scorecard;

•Maîtrise les logiciels: MsProject, Autocad;

•Maîtrise des logiciels les outils de travail collaboratif : Outlook, Lotus Notes, Applications de Google, ERP;

•Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et multiculturelle, souci du détail, grande capacité d’écoute et d’organisation;

•Langues : Français, anglais (fonctionnel) et arabe.













Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination pour des équipes multidisciplinaires

Amélioration de la productivité

Systèmes embarqués

Automatismes industriels

Génie civil

Électrification du transport