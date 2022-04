Elyes AYARI

Ancien diplômé de l'IHEC Carthage

J'ai occupé le poste d'assistant marketing chez LILAS puis directeur marketing et commercial chez TASSHIL et directeur achat et logistique chez PRISMA .

Actuellement, je suis le directeur général d'un centre d'appel à la manouba (AYARIS) et président de l'association des centres d'appel: Near Tunisia.



Je suis un homme très ambitieux et je suis convaincu qu'on peut arriver où on veut avec l'ambition et la volonté il faut toujours fixer un objectif à atteindre.



Enfin, la pensée que j'adopte est: bien écouter c'est presque répondre.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ambition

Call center

Centre d'appel

Ecoute

Marketing

Professionnalisme

Relation Client

Télémarketing