Elyes BEN CHEIKH

NEO-SOFT : différent parce que vous l’êtes !



13 ans après sa création, le groupe Néo-Soft est reconnu pour l'expertise de ses 1100 consultants et de ses 14 agences de proximité. Néo-Soft est une société de Conseil en informatique et technologies spécialisée dans 3 domaines principaux : R&D, Systèmes d'information et réseaux.



En 2018, Néo-Soft recrute 400 ingénieurs.



À propos de notre agence Parisienne



Rejoindre Néo-soft Paris s’est avant tout intégrer une équipe dynamique et réaliser des missions au sein d’environnements techniques et fonctionnelles passionnants.



Notre équipe composée d’ Elyes (Chargé de recrutement), Julien (Ingénieur Commercial) et Paul (Responsable d’ Agence) accompagne ses collaborateurs à grandir et évoluer dans les domaines du développement logiciel, des études et des infrastructures SI.



La philosophie de notre équipe ? Une proximité forte, des missions de qualité, un suivi de carrière personnalisé & des évènements récurrents.



Enfin, avec la volonté de transparence et de confiance auprès de nos SuperNéo, nos contrats de travail contiennent :

- une mobilité uniquement sur l’Ile de France.

- La suppression de la période d’essai employeur.





Alors qu’est-ce que tu attends ? N’hésites pas à répondre à nos offres et venir admirer notre vue sur Paris au 27ème étage de la Tour Montparnasse !



Team Paris ITS - Elyes, Julien & Paul