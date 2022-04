Elyes BEN KHALIFA

J'ai fait des études commerciales chez ISET RADES, Expérience solide dans le domaine bancaire J'ai une grande expérience comme Assistant de direction 2 ans .

Expérience solide dans le domaine commerce.

depuis 2009 j'avez la chance d’être un membre de la famille du BIAT.

A mon avis la BIAT a réussi à se positionner sur un trend de croissance jamais démenti. Elle est innovante et multiplie ainsi les initiatives qui font d’elle la banque pionnière avec une vision futuriste, elle a tenu à mettre en place un système d’information performant lui permettant une gestion transparente et indépendante, pour un développement soutenu et rapide.

S’appuyant sur une force de vente organisée par marché et sur un concept moderne de merchandising de ses agences, la BIAT offre à sa clientèle (entreprises et particuliers) une gamme de produits et services à la fois complète et innovante. Souvent, elle est pionnière en matière d’introduction de produits et services bancaires sur le marché tunisien, comme cela a été le cas pour les cartes bancaires, les produits de banque à distance, les produits de bancassurance .



Mes compétences :

Commercial

Domaine commercial

Marketing