Elyes Kernag, actuellement apprenti à l'ISEN pour le compte d'Airbus Helicopters. Et en recherche d'opportunités pour la fin de mon cursus (2016).

Mes domaines de compétences sont donc de manière générale l'électrotechnique, l'électronique de puissance, l'informatique, et le réseau.

Je travaille dans le service responsable de la génération/distribution électrique des hélicoptères et plus particulièrement dans la production de moyens de simulation comportementale d'un point de vue électrique, de certains équipements.





Mes compétences :

C

AutoCAD

Saber

HTML

Eagle

ActionScript 3

Unity pro

Adobe Photoshop

C++

Microsoft Office

Catia v5

Autodesk inventor

Adobe Flex

MATLAB

WinRelais

Labview

Vijeo designer

AMEsim

LMS Imagine.Lab AMESim