L'artiste de variété urbaine ELYES LE BARON[ de son vrai prénom ELIES] originaire du Maroc est né le 13 juillet à Montmorency dans le Val-d’Oise (95), et actuellement vit à Montmagny (95).





Fils cadet , et de parents divorcés, il a vécu avec sa mère et sa grand-mère à Pierrefitte-sur-Seine. Son enfance n’a pas toujours été rose à Lavoisier, une cité du 93, dans laquelle il apprit la dure vie des quartiers. Essayant de s’en sortir en restant toujours droit, comme il le souligne souvent dans ses textes, d’autant qu’il devait aider sa mère à s’occuper de sa grand-mère qui bien qu’étant une personne exceptionnelle et pleine d’amour avait de graves problèmes de santé.



Ensuite Elyes vivra un drame personnel, la disparition de sa grand-mère. Le besoin d’extérioriser ses peines rejoindra son amour pour les arts et l’écriture, il se dirigera donc très tôt vers l’écriture et présentera ses textes à ses amis et à sa famille. Le chant sera sa deuxième étape lié à son envie de partager toujours plus ses sentiments et ses idées avec son entourage. Il commencera alors dès 2004 à chanter dans les petites fêtes familiales et entre amis des morceaux de ses artistes préférés .Très tôt, Elyes mettra en chanson ses propres textes, il était capable dès lors d’écrire un titre en une heure. Ainsi, il a écrit environ deux cents textes, D’abord huit puis quinze d’entre eux sont devenus chansons.



Cependant n’arrivant pas à trouver la couleur qui est la sienne dans les nombreuses propositions, il décide d’avancer seul. Il enregistre donc quelques chansons pour les siens qui tourneront dans les quartiers ; puis sur internet, et fit son premier maxi toujours tout seul enchainant recherches d’emplois, travail et essayant de reconstruire une vie familiale pour assurer un équilibre à son fils qu’il élève seul.



Elyes continue donc encore et toujours à s’imposer avec des chansons toujours tirées de son vécu et, qui touchent aussi bien un public féminin que masculin et autant de « Fréres » comme s'appellent entre eux les jeunes des quartiers, que de parisiens, pour le plaisir et le bonheur de ceux qui l’écoutent et non pour l’argent. Il réussit donc à faire sa place dans nos cœurs et dans de nombreuses villes, en particulier du nord qui le soutiennent.



Son talent a pris encore plus d’ampleur ces derniers temps et c'est sur une scène pour le Téléthon qu'Elyes rencontre Fred Brigaud (ingénieur du son) qui devient son Producteur pour la réalisation de son premier album. Le tandem travaille d'arrache pied en studio pendant plusieurs mois pour sortir une quinzaine de titres et quelques interludes. Certains des refrains sont chantés en Featuring par Kika, originaire du Maroc également. L’aventure du "Baron du Maroc" ne fait que commencer.



Nous ne pouvons être certains qu’elle n’est pas prête de se terminer. Dans l’attente d’une carrière longue et couronnée d’un franc succès, tous les fans d’ELYES, ses amis et sa famille croient en lui et lui souhaitent force, courage et réussite pour l’avenir !



