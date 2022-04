Elyes ZITARI

- Designer et développeur de templates en PHP, ASP, JSP, .NET..) .

- Intégrateur front-End de Templates et effets JavaScript des bibliothèques Prototype, J.query et MooTools.

- Balisage FULL DIV CSS et développement de structures en XHTML, HTML5.

- Création de sites WEB et templates basés Framework Joomla, Drupal, Wordpress... Editeur et intégrateur sur les mêmes Frameworks.

- Optimisation d'affichages sur Mozilla FireFox, Internet Explorer (toutes les versions), Google Chrome, Opéra, Safari(toutes les plates formes WIN et MAC)..

- Expert en conception et réalisation de Templates pour sites WEB (Design, découpage et animation) et design d'applications client léger et lourd.



- Expert et formateur en traitement Photo sur Adobe PhotoShop (toutes les versions).



- Conception et Réalisation d’ Animations Publicitaires (CD’s interactifs, Applications pour bornes interactives, CD’s cartes de visites, CD’s catalogues, Bannières WEB..) sur Adobe Flash (toutes les versions).



- Expert et formateur en modélisation 3D sur 3DS Max (toutes les versions)



- Expert en conception et réalisation d’habillage TV (Habillage d’émissions télé, décors virtuels sur stations virtuelles, jingles PUB..)



- Conception et réalisation de Spots PUB : Montage video et mixage son et effets visuels en video compositing sur Sony Vegas station, Avid Station, Adobe After Effects...



Spécialisations : Web Design, Intégrateur Front-End, Habillage TV, Pré-presse,



Mes compétences :

TV Design

Adobe After effects Compositing/Vfx

Adobe Dreamweaver

Montage Video Compositing

JQuery Library

Adobe Flash animations & Actuion Script 2

Animation 3D

Adobe photoshop

Integrateur WEB

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Développement CSS2 & CSS3

Adobe première

Prototype Library

Référencement web

AVID Station

Video Effects

Web Design / Mobile Design / Web apps Design

Sony Vegas

TV Station Virtuelle

Design

Flash

Web Design

AS2

Art

Modélisation 3D

MooTools

Communication