Elyesse HARRIS

Expert Bases de Données spécialisé des produits Oracle et Microsoft SqlServer.

J’interviens sur la conception des bases, la résolution des problèmes de performance, la structuration des données par compression/partitionnement ainsi que l’assistance technique aux équipes de Dev d’intégration et d’homologation. Je fonctionne en mode « multi-mandats » : je réponds aux différentes demandes en matière d’étude/conception/Architecture et de performances.

Maitrise des bases Oracle 11g et 12c

o RMAN avec les librairies MML,

o les audits (AUD$, AWR, ASH),

o Enterprise Manager

o tkprof, datapump, optach, dbua, dbca,

Connaissance de MS-SQL Serveur (2005 à 2012):

o Administration des instances (configuration, sauvegarde, restauration, journaux de transaction, etc.).

o Utilisation des outils d’administration, d’analyse et d’optimisation (Management Studio, Profiler, etc.).

Connaissance des environnements Windows et Unix

Connaissance des langages de scripts.