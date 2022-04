Elyne KERMANN

Je suis étudiante de 20 ans en 2e année à l'Esat (Ecole Supérieur des Arts et Techniques) en double cursus, architecture intérieur et communication visuelle. Je suis également animatrice de théâtre d'improvisation et organisatrice des représentations mensuelles, et passionnée de théâtre et de danse en général. Je pratique également la peinture et la photographie.







Mes compétences :

Peinture

Théâtre

Dessin

AutoCAD

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Photographie

CSS

Adobe Photoshop

Sketch up

CINEMA 4D