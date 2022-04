Elysa AUNAY

Passionnée par les Arts Graphiques depuis maintenant plus de sept ans, j’aimerais faire de ce qui était au départ un loisir, mon métier.

Ayant déjà éprouvé mes acquis sur des logiciels tels que Photoshop, Illustrator, Indesign et Flash, entre autres, je souhaiterais vivement élargir mes compétences.

Après une expérience professionnelle de deux ans en tant que graphiste chez LEA (Laboratoire Européen ADSL), où j'ai eu en charge l'identité visuelle de la marque (packagings, charte graphique, fiches produits, sites internet), et une année chez Unowhy - QOOQ, je souhaiterais me tourner vers une entreprise me permettant de peaufiner mes compétences dans le Web car ce domaine m'intéresse beaucoup et serait donc plus en rapport avec les études envisagées.

Je suis rigoureuse, motivée et aime travailler en équipe.

J'intégrerais à la rentrée prochaine une formation de webDesign. Je recherche donc un contrat de professionnalisation qui pourrait débuter dès que possible à partir de mi novembre.





Mes compétences :

Photoshop

Interface utilisateur

HTML

Flash

Graphisme PAO

CSS

Indesign CS5

Illustrator

Infographiste

Contrat de professionnalisation