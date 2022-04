Elysa BELGUENE

Depuis 10 ans, EOLEN s’impose comme un interlocuteur de référence dans le Conseil et l’Ingénierie. Nous accompagnons et innovons auprès des plus grands acteurs des secteurs en plein essor tels que l’industrie, les télécoms, l’énergie, la finance et les transports.

EOLEN, ouvert sur le monde, est implanté en France à Paris ainsi qu’au Brésil.



Notre Pôle d'expertise INTEC s'adresse aux clients grands comptes de divers secteurs tels que les télécoms, banque et transports. Le Pôle couvre les domaines de compétences suivants :



- L’architecture, l'infrastructure et l’ingénierie des Systèmes d'informations,

- Le développement de services à valeur ajoutée,

- La R&D des systèmes communicants.



Nous avons à cœur de construire, de concert avec nos collaborateurs, le monde digital de demain. Ainsi, nous positionnons au centre de notre stratégie, le bien-être de nos salariés. Pour leur permettre de s’épanouir pleinement, nous nous efforçons de privilégier, entre autres, un échange assidu avec les équipes managériales, des plans de carrière et de formation aboutis et motivants, une vie d’entreprise riche et variée et la qualité de projets à haute valeur ajoutée.



Je vous invite à me contacter pour des renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Business management

Gestion de projet

Recrutement

Stratégie commerciale