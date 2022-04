Bonjour,



Particulièrement intéressée par le secteur du luxe et de la mode, je suis actuellement étudiante à ISEFAC au sein de la filière management / marketing / communication spécialisé luxe, mode et design. Dans cette optique je souhaiterais continuer mes études dans ce secteur afin d'intégrer l'équipe marketing d'une maison de luxe.

Suite à ma formation dans le domaine du luxe, je cherche actuellement un stage pour le mois de janvier 2015 au sein d'un point de vente luxe.



Je suis à la recherche d'un stage au sein d'un service marketing dans le secteur du luxe pour la période de juin à juillet 2015.



N'hésitez pas à me contacter,

elysa.pizzagalli@gmail.com