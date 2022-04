Elysabeth ROUCHER

Forte d une expérience de plus de 10 ans en cabinets d'expertise comptable en qualité de responsable pôle social, spécialisée en Droit du Travail, je conseille des dirigeants d'entreprise dans divers domaines (embauches avec clausier spécifique, sanctions disciplinaires, ruptures du contrat de travail, accords d'entreprise, aide à la décision et au management), et manage une équipe de gestionnaire paie chargée d'établir les bulletins de salaire et déclarations de nos clients.