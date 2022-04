Elyse BERTHIER

Passionné par le dessin et la publication assistée par ordinateur, j’ai réalisé un book, qui reprend la plupart de mes projets.

Sensible par ailleurs aux matières artistiques, j’use de mon temps libre pour enrichir mes connaissances sur la suite Adobe

J’ai par ailleurs visité des musées pour enrichir mes connaissances dans le métier de l’art, comme la chapelle sixtine, la galerie nationale d’art ancien de Rome, j’ai pu m’entretenir avec des graphistes, des dessinateurs, et grâce à eux mon choix s’est orienté vers le marketing Digital et Print.

Afin de mener à bien mon projet professionnel, je souhaite approfondir mes connaissances dans le domaine du Marketing.

Très motivée, je possède de nombreuses qualités tels que la compréhension, l’autodidaxie, la ponctualité et pour finir la reconnaissance, étant aussi très curieuse.



Mes compétences :

Web design

Design graphique

Art

Autonomie

Créativité

Adobe Creative Suite 6

Communication visuelle

Communication externe

Publicité

HTML