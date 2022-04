Elyse DEPARETERE

J'ai été apprentie au sein du Conseil départemental.



Je suis reconnue TH pour une "dyslexie dysorthographie" et je recherche du travail sans préférence mon objectif est d'acquérir de l'expérience et de trouver une entreprise qui me donnera ma chance.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Marchés publics

Rédaction

Taper un courrier

Prise de parole

Compte-rendu

Comptabilité

Gestion du courrier

Microsoft Office

Phoning

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access