Elyse JOUQUAND - MAESEELE

Ayant travaillé plus de 25 ans chez les fabricants de serrures, nous avons acquis une expérience sur le terrain qui nous a amené à constater que le client final est bien souvent seul face à ses problèmes d’organigramme de clés à créer ou plus simplement à gérer.



Aussi, il nous a paru opportun et indispensable de créer une structure spécialisée dans ce domaine d’activité en 1999.



Le marché du cylindre de porte sur organigramme traditionnel se transforme petit à petit, au profit du cylindre électronique autonome, sans clé.

Nous installons et gérons des installations sans câblage de 1 à plus de 1500 cylindres électroniques.



Par ailleurs notre département SIGNALETIQUE, prend en charge toutes vos demande d'adhésif à poser sur les vitrages : Protection solaire, sécurité, intimité, anti graffitis ou simplement décoration.



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Sécurité

Clés et cylindres mécaniques

Cylindres electroniques