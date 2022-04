Elyséa RESSOURCES HUMAINES

Nos consultants interviennent depuis 2005 sur toute l'expertise RH au niveau national et international.



Grâce à une équipe disposant d'un éventail riche en compétences (rh, commerce, droit, psychologie...), Elyséa vous accompagne sur :



- Le recrutement de vos cadres, dirigeants, managers, profils pointus, secteurs en pénurie... en situation de mutation, départ, accroissement de l'activité ou création de postes.

- La formation individuelle ou collective de vos collaborateurs pour actualiser leurs compétences et leur permettre de faire face aux changements.

- Le conseil concernant vos choix stratégiques et dispositions internes pour faire face aux évolutions permanentes.

- Les problématiques RH spécifiques ou plus générales, de l'audit à la mise en place des préconisations.

- Le diagnostic et la prévention des Risques Psycho-sociaux.



DIVISION RECRUTEMENT: Nous recherchons actuellement :



- Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CDI) - Limoges

- Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CDI) - Montpellier

- Un Ingenieur Patrimonial (CDI) - Lyon

- Un(e) Assistante(e) de Direction / d'Agence (CDI) - Lyon



Si l'un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature aux adresses candidature@elyseagroupconsulting.com ou recrutement@elyseagroupconsulting.com



