Elysee NGUEWA

Je suis issu de la promotion 2010-2011 du centre de formation professionnel et rapide des métiers industriels de Douala Bassa (CFPR/MI. J'ai exercé a Braitny Technical comme chaudronnier, monteur et étanchéiste. Apres un stage de deux mois a la base naval et marine de Douala j'ai débuté une formation en soudure d’homologation qui arrive a son terme fin décembre. Avant toute chose j'aime ce métier et suis en perpétuel recherche pour m’améliorer. Je maîtrise Autocad a 50% et je suis entrain de travailler sur Solid work. Mon plus grand souhait est de travailler aux cotés des meilleurs afin d’acquérir une grande expérience professionnel. Je suis très dynamique, travailleur et surtout très autodidacte.