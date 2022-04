Elysiane TIERS

Je suis retraitée mais je me suis engagée en tant que bénévole au sein de l'aumônerie catholique de l'hôpital Dron de Tourcoing. A ce titre-là, je visite chaque semaine des personnes hospitalisées, qu'elles soient chrétiennes ou non. Je suis là pour leur rendre une visite d'amitié au nom de l'aumônerie catholique. Beaucoup ne reçoivent pas de visites...Elles peuvent donc bavarder avec moi, décharger ce qu'elles ont sur le coeur, je suis là pour les écouter, sans les juger...Il m'arrive aussi de parler du Christ lorsque l'occasion se présente...

Quelquefois, un chemin d'espérance s'ouvre de nouveau... Cette expérience m'enrichit, car les témoignages, les récits de vie humaine dans toute leur épaisseur ouvrent le coeur...

Des sourires, quelquefois malgré la souffrance, des mercis sont autant de récompenses gratuites...

"j'étais malade, et vous m'avez visité"



Mes compétences :

Ecoute

Ecoute active

Empathie