Elyssa FAVERO

Etudiante en alternance, bientôt diplômée d'un Bac +3 gestion de projet et communication. Amoureuse de la ville de Lyon, des arts, des voyages, de la cuisine & du rêve.

Où me trouver // mon blog : http://haz-art.tumblr.com/ (ouverture prochaine de mon site personnel) et chroniqueuse pour le webzine de radio VNL : http://www.radiovnl.com/webzine/



Mes compétences :

Communication

Audiovisuel

Production

Gestion de projet

Production audiovisuelle

Stratégie de communication

Relations Presse

Rédaction de contenus