Je m'appelle Ema Chiron, j'ai 18 ans. Je suis titulaire d'un BacPro assp ( accompagnement soins et service à la personne ) obtenu en juillet 2016.

Je cherche du travail dans le milieu d'Agent de service hospitalier.

Je suis également sur Pôle Emploi.



Mes compétences :

Organisation et mise en place d’ateliers d’animati

Connaissance des gestes d’urgence et de secours

Repérer les modifications d’état du patient

Accompagner la personne dans les gestes de la vie

Connaissance des techniques de bio-nettoyage

Réaliser le service hôtelier (réception des platea

Connaissance des règles d’hygiène et d’asepsie

Intervenir en chambre d’isolement

• Entretenir les locaux

• Nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l’

Consigner des données dans un registre

Etablir une commande

Définir les besoins en approvisionnement

Suivre l’état des stocks

Vérifier le contenu du chariot de ménage et prépar