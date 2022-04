Ema DONNEFORT

Jeune femme diplômée bac pro Métier de la Mode et du Vetement, cursus de Stylisme Modélisme suivi dernièrement, formations en broderie de Lunéville



Mes compétences :

Repérer les anomalies, défauts sur un produit

Collecter des échantillons matières, photos

Ellaborer un plan de collection en fonction d'une

Création de all overs

Définir la gamme couleur d'une collection

Réaliser les fiches techniques d'un produit

Repérer les tendances mode

Broderie (classique et Lunéville)

Réaliser des roughs

Crocheting

Embroidery

Clothes Alterations

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop