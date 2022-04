Je suis Pierre Ema, etudiante en Sces Comptables à l'Université de Port-au -Prince (UP). J'ai également la formation en informatique avec les logiciels suivants: Windows,Word,Excel,Access,Power-Pointe.

Vu à mes etudes Universitaires à (UP), le besoin me fait sentir de trouver un emploi.En faite, je suis dynamique,Disponible à travailler maintenant.





Mes compétences :

Excel

Sces Comptablles

:Windows

Word

Power P

Acess