Ema SIMONET

Bonjour, je suis Simonet Ema. J'habite à Orthez dans les Pyrénées Atlantiques. Mon projet professionnel est de devenir Responsable QSE, pour cela je me suis inscrite à la formation du CESI de Pau. Il me faut cependant un contrat de professionnalisation pour octobre 2017 afin de faire aboutir mon projet, c'est pour cela que je me suis inscrite sur ce site. Curieuse, consciencieuse et déterminée, je saurai m'adapter à n'importe quel type d'entreprise. Forte d'un BTS en laboratoire et d'un apprentissage dans un laboratoire d'hygiène alimentaire, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences dans les domaines de la qualité, de l'hygiène, la sécurité et l'environnement que je pourrai appliquer dans le cadre de ma formation.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Microsoft Office