Une école pionnière de l'alternance, implantée dans un bassin d'emploi dynamique :

l'EMA Vendée-Nantes (Ecole de Management en Alternance) est située depuis 10 ans (2006) au cœur du triangle Nantes - La Roche sur Yon - Cholet qui regorge de PME innovantes dans tous les secteurs d'activités. Que vous soyez titulaire du bac, d'un BTS, d'une Licence / Bachelor ou d'un Master, l'EMA Vendée - Nantes vous propose une formation managériale de haut niveau rémunérée ou gratifiée, dont le coût est pris en charge par l'entreprise d'accueil.



Notre ambition est de former de futurs cadres d’entreprises, des décideurs solides, rigoureux, combatifs et réalistes. Enfin, sachez que dès votre intégration définitive au sein de l’EMA Vendée Nantes, votre carrière professionnelle débutera !



Vous êtes un recruteur ? Vous cherchez de nouvelles compétences pour développer votre entreprise ?

L'EMA Vendée - Nantes, école de management 100% alternance, vous propose des alternants de bac à bac +5 présents en entreprise 3 jours par semaine et vous accompagne dans votre recrutement :

- diffusion de votre offre

- sélection des candidats

- aide au montage du contrat d'alternance

- suivi pédagogique pendant la formation.



+ d'informations : contactez-nous au 02 51 40 80 20



