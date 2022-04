Emanuel GUERREIRO

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en CDI en tant que CAriste ou Manutentionnaire.



Titulaire du permis Caces 1-3-5 .Lors de mes différentes périodes d’activités, j’ai pu acquérir une expérience solide et polyvalente. J’ai exécuté diverses tâches telles que manutention, employé de rayon, préparateur de commande, aide magasinier etc.



Volontaire et motivé je suis prêt à m'adapter à toutes activités voisines et à suivre des formations si nécessaire.



Sachant qu’une lettre ne peut révéler totalement ma personnalité et mes compétences, je reste à votre disposition pour vous donner de plus amples détails et vous convaincre de ma motivation.



Dans l'attente de vous en convaincre, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations.



Mes compétences :

Manutentionnaire

Préparateur de commande

opérateur sur presse

Agent de production

Agent d'entretien

employé libre service

magasinier

Manutention