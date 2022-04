Emanuel VON GRAFFENRIED

- FAC RECTE NEMINEM TIME - Agis droit et ne crains personne, devise de la famille Graffenried, vieille de 1272.



Pour être à la hauteur de cet engagement aujourd'hui dans la vie professionnelle , nous devons développer notre indépendance et notre autonomie et le prouver dans la pratique.



Enthousiaste et curieux, à l’aise dans le contact humain en mettant beaucoup d’énergie dans la recherche et la créativité des projets. Je suis également compétent pour communiquer de manière claire et synthétique. Capable d’être persuasif, je dispose d’une grande aisance en négociation. Structuré, j’adopte une vue d’ensemble des situations afin de prendre les bonnes décisions en restant serein.



Originaire de notre capitale Suisse, descendant d’une vieille famille bernoise, Emanuel Benoît von Graffenried est né à Vevey. Il n’a depuis lors cessé d’admirer cette magnifique région et restera vaudois d’adoption. Il a grandit dans l’arc lémanique, s’est intéressé à l’économie et au droit puis à l’environnement naturel et construit. Après avoir obtenu ses galons d’officier dans l’armée suisse dans les troupes de sauvetage et d’aide en cas de catastrophe, il a débuté l’école polytechnique fédérale en architecture avec une spécialisation en développement territorial et urbanisme. Il a travaillé entre autres chez Harry Gugger Studio à Bâle, concepteur du stade olympique de Pékin et partenaire principal pendant plus de 20 ans avec Herzog&deMeuron. Durant ses études, il est devenu président de la société des officiers du campus universitaire de Lausanne UNIL-EPFL, mieux connue sous le nom de Of@CampusLausanne. Il a rencontré son associé lors de ses études et ils ont effectué leur travail de diplôme avec Dominique Perrault, architecte de la fameuse bibliothèque nationale de France, ceci simultanément avec la création des Ateliers GEC et la réalisation de divers mandats.



Mes compétences :

Architecture

Leadership

Design architectural

Entrepreneuriat

Management

Immobilier

Planification stratégique

Conseil immobilier

Négociation immobilière

Urbanisme

Conduite de chantier

Developpement de projet

Stratégie immobilière

Construction

Développement durable

Consulting immobilier