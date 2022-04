Emanuela MASTROPASQUA

Bonjour,

Actuellement résidante à Paris, je travaille pour AVNET SILICA, leader mondial dans la distribution des composants électroniques. Je suis Responsable Customer Service Italie et Chine et je m'occupe des relations avec nos clients italiens et chinois.



Avant la France, j'ai vécu et travaillé en Chine pendant trois ans. A Pékin, j'étais la responsable commerciale auprès une entreprise sino-italienne, qui s'occupe notamment de l'organisation des expositions. Je m'occupais des relations avec les fournisseurs chinois et des relations directes avec les clients chinois et européennes.



Outre ma formation, mes atouts sont mes nombreux séjours à l'étranger, notamment en France ( Paris) et en Chine ( Kunming, Pékin), qui m'ont permis d'acquérir un très bon niveau de français, anglais et chinois mais aussi un bon esprit d'adaptation et compréhension.



Mes compétences :

Maitrise de SAP SD

Prospection et développement clientele