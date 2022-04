Emanuelle BRUSACORAM

Dans le Web depuis 2001, je m'intéresse en particulier au marketing digital et à l'analyse de la performance.

Je vous invite à découvrir mon site https://www.emarketing-aux-petits-oignons.com ainsi que mon blog Brusacoram.com qui propose des articles autour des bonnes pratiques et outils WebMarketing. J'anime également un blog plus ludique autour des chatsArray.



Domaines de compétences :



SEO / Référencement naturel

- Audit

- Études mots clés

- Optimisations on et off page

- Formation

- Accompagnement/coaching/suivi



SEA / Référencement payant

- Audit de marché, études mots clés

- Ouverture et configuration des comptes

- Création et paramétrage des campagnes (mots clés, annonces, landing pages)

- Mise en place du dispositif de tracking

- Suivi et Reporting

- Formation

>> Certifiée Adwords



DISPLAY

- Plan media

- Mis en place des campagnes

- Mise en place du dispositif de tracking

- Suivi & Reporting



E-MAILING

- Plan fichier / comptage

- Mis en place des campagnes

- Intégration des marqueurs statistiques

- Suivi & Reporting



WEBANALYTICS

- Plan de taggage Web / App

- Reporting / TDB

- Analyse / conseil



Outils et plateformes :



WEBANALYTICS

- AnalyzerNX (Xiti), Google Analytics, Omniture (Adobe Analytics)



EMAILING

- Cabestan, Graphic Mail, Email Vision, Mail performance, Sabarcane,



SEA / DISPLAY

- Bing Ads, Google Adwords, Facebook Ads



SEO

- SEMrush, Moz, Screaming Frog, AdvancedWebRanking, MyPoseo, Google & Bing Webmaster Tools



CMS

- Magento, eZ Publish, Drupal, Wordpress, Hybris, Liferay, Ideoportal



Mes compétences :

Référencement

référencement payant

marketing internet

netlinking

emarketing

webmarketing

sea

référencement naturel

communication web

seo

benchmarking

Internet

Applications mobiles