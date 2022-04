émara BA DRAMÉ

Je suis enseignante,et j'étais chercheur à l'Institut d'Etude et d'Action pour le Développement de l'Education au Sénégal,



j'ai crée depuis 2002-2003 une école de formation professionnelle avec 3 filières:



Cuisine/ Restauration hôtèlerie,



la coiffure/Esthétique



et la couture/confection



pour répondre à un besoin criard de formation et de qualification professionnelle des filles au Sénégal et de traduire leurs initiatives en activités de production.



Chacune de ces filières a son unité de production que je veux développer.Vous pouvez visiter notre site pour plus d'informations http://www.caifsn.com