I am EMB, and i am a light technician.

Proficient on Grand MA 1&2, and Whole Hog consoles. Experience touring with moving lights, conventionals, LED video wall systems, Catalyst and Resolume media servers. Programming and integrating video content for projections and LED video. Resolume live video mixing. Automated programming with Ableton Live. Lighting for live video feeds: webcasts, i-mag, etc. Other design experience includes plays, musicals, performance art, gallery, installation and site-specific light art.



Je suis EMB, et je suis un technicien lumière.

Compétent sur Grand MA 1 & 2 et consoles Whole Hog. Expérience en tournée avec lumières mobiles, CONVENTIONNELS, systèmes de murs vidéo LED, Catalyst et serveurs de médias Resolume. Programmation et intégration du contenu vidéo pour les projections et vidéo LED. Resolume mixage vidéo en direct. La programmation automatisée avec Ableton Live. Éclairage pour vidéo en direct: webcasts, i-mag, etc. Autre expérience de conception comprend des pièces de théâtre, des comédies musicales, performance, l'installation et l'art de lumière spécifique au site.



Mes compétences :

Whole Hog console

Resolume

GrandMa 1

GrandMA 2

Madmapper