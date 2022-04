Emdadul ABDUL

Ayant suivi un cursus Relations Clients et AES, je souhaiterais mettre à profit toutes les compétences que j'ai pu acquérir durant tout mon cursus scolaire.

Par conséquent, je suis à l'écoute de toutes offres.



Disposant également de quelques expériences professionnelles dans différentes entreprises de grande distribution, j'ai pu durant ce parcours professionnel acquérir une base solide pour mener à bien mes missions notamment dans le domaine de la gestion des projets et du marketing et des relations clientèles.



Motivé, sérieux et autonome, je souhaite mettre à profit toutes mes compétences au sein de votre entreprise.

Ayant l'esprit d'initiative, je saurais me montrer persévérant et consciencieux dans mon travail.



N'hésitez pas contactez-moi !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Objective-C