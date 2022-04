Bonjour, je suis Mademoiselle Emelie ABDOULKADER âgée de 25 ans, je suis actuellement en recherche active d'un employeur pour effectuer mon Master Management et Administration des Entreprises en alternance.

Je postule pour un poste d'assistante chef de projet en communication, management, et commerciale en contrat de professionnalisation avec un rythme d'alternance trois semaines entreprise/une semaine école dés aujourd'hui.

Je suis actuellement titulaire d'une Licence en Logistique et Transport . J'ai exercée mes expériences professionnelles au sein de différentes structures(privée, publique, association) où j'ai pu mettre à profit mes compétences:

- satisfaction des clients, comprendre leur problèmes, proposer des idées, tester ces idées en mesurant les impacts, puis les mettre en exécution.

-en matière de gestion des projets lors de mon bénévolat au sein de l'UNICEF.

J'ai une bonne capacité d'adaptation et une bonne maîtrise de l'anglais, j'ai également un bon esprit d'équipe et je sais évoluer dans un environnement changeant, en terme de maîtrise d'outils, j'ai une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel,PowerPoint) et je pourrai également être opérationnelle sur tout nouveau système également en me formant.

Je suis une personne dynamique et motivée qui ne demande qu'à apprendre et à partager, alors je vous laisse le soin de découvrir par vous-même.

Je suis ouverte à toutes propositions.

Bien à vous,



Emelie ABDOULKADER



Mes compétences :

capacité d'analyse et de synthèse

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word