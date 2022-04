Emélie CALLENS

Prochainement diplômée d’un Master 2 Ingénierie en Santé Publique, option "Gestion des Risques en Santé", à la Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS). Mon projet professionnel est orienté vers le management de la qualité gestion des risques dans le secteur sanitaire.

Ma formation m’a offert l'opportunité de prendre connaissance et de maitriser les outils et méthodes de management de la qualité, de gestion des risques et de projets utilisés dans établissements de santé.

Les professionnels que j'ai rencontré me relatent généralement les qualités suivantes : professionnelle, capacité d'analyse et de synthèse, capacité relationnelle, force de proposition,autonome et rigoureuse.



Mes compétences :

Gestion des risques

Gestion de projet

Management

Evaluation des pratiques professionnelles

Bureautique : Word; Excel; Power Point; Sphinx

AMDEC Diagramme de causes

Qualité - Certification HAS