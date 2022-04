Je m'appel émélie Lecrube, j'ai 26 ans et suis mariée.

Toujours intéressé par le secteur de la vente, je recherche un poste ayant plus d'heures hebdomadaire et de responsabilités.



Lors de mes diverses missions, j’ai pu développer mon sens relationnel en étant toujours disponible et au service de la clientèle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access