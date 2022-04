Bonjour,



Je m'appelle Emélie Martin. Je suis actuellement en CDI chez Deloitte - Audit - Middle Market depuis janvier 2013 et Sénior depuis juin 2014.



J'ai obtenu mon DSCG (Diplôme supérieur de Comptabilité et de Gestion) en décembre 2014.



J'ai étudié à Rouen Business School et suivi filière audit-expertise comptable. Mon mémoire portait sur "Vers une notation des cabinets d'audit sur le modèle des agences de rating"



J'ai effectué une année de césure au sein de trois entreprises :

- CACEIS Corporate Trust : contrôle et audit interne

- Deloitte : audit des comptes sociaux et consolidés

- Yves Saint Laurent : missions de consolidations financères et suivi des dépenses événementielles



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Consolidation

DSCG