Emeline ALLART

Récemment diplômée de la certification RNCP niveau III de déléguée pharmaceutique, je suis en recherche active d'un poste et suis disponible immédiatement.



Mes précédentes expériences professionnelles étaient tournées autour du domaine médico-social ainsi que dans la vente en B to B.



Dynamique, persévérante et autonome, je souhaite exercer ma future profession dans la région PACA, Languedoc Roussillon, ou encore Rhône Alpes.



Mes compétences :

Secrétariat

Animation d'équipe

Logistique

Programmation Neuro Linguistique

Communication

Développement commercial

Gestion commerciale

Veille documentaire

Veille concurrentielle

Industrie pharmaceutique

Stratégie commerciale

Réseaux sociaux

Management

Veille commerciale

Microsoft Office

Techniques de vente

Vente directe

Négociation

Promotion des ventes